В Новосибирской области создадут базу данных о семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями

В Новосибирской области будет усилена работа с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями – для оперативной и эффективной поддержки таких семей будет создана информационная база данных о них. Кроме того, продолжится развитие инклюзивного образования, уже сегодня в регионе действует 75 созданных при поддержке правительства региона ресурсных организаций и стажировочных площадок для педагогов, работающих в сфере инклюзивного образования.

Вопросы реализации на территории региона инклюзивного образования, детского отдыха, создания специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказания ранней коррекционной помощи детям и их семьям обсудили в правительстве региона на заседании межведомственной комиссии. Заседание комиссии по развитию образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области 31 мая провел заместитель губернатора Сергей Нелюбов. В частности, он подчеркнул, что важнейшей задачей правительства региона остается развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и работа не только по созданию комфортных условий для ребят, но и их социализации. Особое внимание должно уделяться сопровождению семей с особенными детьми и оказанию им ранней коррекционной помощи.



«В регионе утверждена «дорожная карта» по реализации инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на период до 2030 года. Ранняя помощь детям и семьям – одна из приоритетных областей деятельности здравоохранения, образования, социальной защиты. На региональном уровне на решение этих задач направлено взаимодействие всех сопричастных организаций, определение их функционала по работе с семьями, а также активное вовлечение в этот процесс негосударственных организаций. Это очень важно, так как ранняя диагностика, раннее начало оказания комплексной помощи работают на успешную социализацию детей и включение их в образовательную среду с последующей интеграцией в общество», – подчеркнул Сергей Нелюбов.



По итогам заседания министерству образования региона в том числе рекомендовано проработать вопрос о создании межведомственной базы данных о получателях услуг ранней помощи, муниципалитетам рекомендовано создавать условия для формирования и развития сети консультационных центров по оказанию ранней помощи детям по месту их проживания и услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям обучающихся.