В Госдуме обсуждают законопроект об обязательном общественно-полезном труде для школьников

Почти два десятка депутатов Государственной думы РФ от КПРФ и Единой России предложили внести поправки в закон «Об образовании» и обязать школьников трудиться без согласия родителей, сообщает НДН.инфо.

«В целях усиления роли труда в воспитательном процессе проектом федерального закона предлагается скорректировать понятие «воспитание», дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам (…) Предлагаемые новеллы относят к обязанностям обучающихся участие в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой с учетом возрастных и психофизических особенностей», — отмечается в тексте пояснительной записки.

Депутаты предлагают отказаться от действующей ныне нормы, запрещающей привлекать обучающихся без их согласия и согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой.

«Новелла касается обязательности участия учеников в общественно-полезном труде: высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее», — рассказала председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, один из авторов законопроекта.