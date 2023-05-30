Новосибирская область лидирует по объемам льготного инвестиционного кредитования

Новосибирские предприятия малого и среднего бизнеса воспользовались программой льготных инвесткредитов на создание и развитие производств на общую сумму 2,55 млрд рублей, что позволило региону занять ведущую позицию среди всех субъектов Российской Федерации. Совместная программа Минэкономразвития, Банка России и Корпорации «МСП» предоставляет инвестиционные кредиты бизнесу под 2,5 и 4%.

«Программа льготного инвестиционного кредитования бизнеса, объединившая кредитную программу 1764 и программу стимулирования кредитования, – это серьезная мера поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках которой компаниям доступны кредиты с процентной ставкой в 4 раза ниже рыночной. Такая инициатива способствует динамичному развитию малого бизнеса. Новосибирские предприниматели с момента старта этой меры поддержки активно пользуются возможностью получения финансирования на развитие производств», – отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.



Федеральная программа поддержки МСП действует с 2022 года. Льготные кредиты доступны производственным предприятиям, компаниям сферы транспортировки и хранения, а также гостиничного бизнеса на покупку оборудования, запуск новых производств, ремонт помещения. По условиям программы предприниматели могут получить на инвестиционные цели от 50 млн до 1 млрд рублей. В течение льготного периода ставка по кредитам составит 2,5% годовых для среднего бизнеса и под 4% для малых и микропредприятий.



Как сообщили в Минэкономразвития России, более 330 предприятий малого и среднего бизнеса стали в I квартале 2023 года получателями льготных кредитов на инвестиционные цели под 2,5 и 4% годовых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Общая сумма выданных заемных средств за три месяца составила 20,3 млрд рублей.



Топ-10 регионов по объемам льготного инвестиционного кредитования по программе возглавляют Новосибирская область, Республика Татарстан и Москва. В этих регионах МСП получили финансовую поддержку на 2,55 млрд, 1,79 млрд и 1,75 млрд рублей соответственно. В первую пятерку также вошли Челябинская (1,43 млрд) и Московская (1,29 млрд рублей) области. Высокие показатели также у Свердловской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Приморского краев.