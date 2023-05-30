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Всем молчать! В России введут штраф за нарушение тишины в дневное время?

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Актуальность такой меры связывают с переходом большого числа жителей на удаленный формат работы.

В России власти планируется ввести штраф за нарушение тишины днем, сообщают «Известия» со ссылкой на документ правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Как отмечают представители комиссии, этот вопрос приобрел актуальность в связи с угрозой распространения коронавируса — многие россияне перешли на удаленный формат работы из-за чего были вынуждены сутками находится дома. За нарушения авторы проекта предлагают ввести административную ответственность, более подробной информации о предполагаемых мерах на данный момент нет.

На данный момент нет единого федерального законодательства, которое устанавливало бы нормы тишины. При этом регионы могут самостоятельно регулировать допустимые периоды времени для ремонтных и других шумных работ. В КоАП наказания за нарушение тишины на сегодня не предусмотрено.

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