Всем молчать! В России введут штраф за нарушение тишины в дневное время?

В России власти планируется ввести штраф за нарушение тишины днем, сообщают «Известия» со ссылкой на документ правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Как отмечают представители комиссии, этот вопрос приобрел актуальность в связи с угрозой распространения коронавируса — многие россияне перешли на удаленный формат работы из-за чего были вынуждены сутками находится дома. За нарушения авторы проекта предлагают ввести административную ответственность, более подробной информации о предполагаемых мерах на данный момент нет.

На данный момент нет единого федерального законодательства, которое устанавливало бы нормы тишины. При этом регионы могут самостоятельно регулировать допустимые периоды времени для ремонтных и других шумных работ. В КоАП наказания за нарушение тишины на сегодня не предусмотрено.