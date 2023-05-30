82% против: россиян не вдохновляет перспектива шестидневной рабочей недели

Против инициативы о введении шестидневной рабочей недели высказались восемь из десяти россиян. Такой вывод следует из исследования сервиса Superjob.

Согласно данным опроса, 82% респондентов не поддерживают увеличение трудовой недели. Среди работодателей доля проголосовавших за шестидневку еще ниже — лишь 3%. Отмечается, что 31% работодателей высказались за введение четырехдневной рабочей недели.

Опрос показал, что предложение о шестидневке в основном поддерживают представители более старшего поколения (9%). Среди противников «усиленного» рабочего графика в основном люди в возрасте от 35 до 44 лет (87%).

Главной мотивацией среди тех, кто поддержал введение шестидневной рабочей недели, названа «необходимость помочь стране преодолеть возникшие трудности».