Как в Новосибирской области отпразднуют День защиты детей?

Праздник детства в Новосибирской области в 2023 году стартовал уже в мае и продолжится до конца недели, а 1 июня в регионе пройдут основные мероприятия Дня защиты детей. О программе мероприятий в ходе пресс-конференции рассказали заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова, заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

«Важнейшими повседневными делами взрослых должны оставаться защита прав детей, создание условий, которые бы позволили им расти умными, полноценными, счастливыми. План мероприятий Дня защиты детей с каждым годом становится все масштабнее, все мероприятия яркие, увлекательные, интересные. В Новосибирске абсолютно все парки и скверы будут встречать маленьких жителей 1 июня праздничными программами и мероприятиями. В этом году праздник детства стартовал уже в мае, так 30 мая в ДК Октябрьской революции пройдет семейный спектакль «Снежная королева». Интересное мероприятие – шествие молодых семей – пройдет в ТЦ «Сибирский молл». Ряд мероприятий пройдет в районах области – в Краснозерском – театрализованное шествие выпускников детсадов, в Каргатском – торжественное открытие всех лагерей дневного пребывания для отдыха детей. Для ребят, которые в этот день находятся в больницах запланированы праздничные мероприятия в медучреждениях. В молодежном театре «Глобус» пройдут праздничные выступления, шоу мыльных пузырей. Центральным мероприятием Дня станет традиционный праздник в новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило», – рассказала Ольга Потапова.



Как подчеркнул Владимир Щукин, во всех образовательных организациях, где будут работать летние лагеря дневного пребывания, в этот день запланированы мероприятия для детей. «Это более 260 площадок в июне и более 850 – в июле, кроме того, для ребят подготовлены различные интересные туристические маршруты, – отметил Владимир Щукин. – Все учреждения с современными образовательными центрами, такими, как IT-кубы, кванториумы, «Точки роста» готовы принимать детей и сделать их отдых очень интересным».



Принявшие участие в пресс-конференции заместитель начальника управления Роспотребнадзора по региону Наталья Ильиных и заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кузнецов подчеркнули, что День защиты детей и все летние каникулы должны пройти максимально полезно и безопасно. Роспотребнадзором региона организована «горячая линия» по вопросам летнего отдыха детей – т. 8-800-350-50-60.



Министерством культуры Новосибирской области подготовлена большая культурная программа Дня защиты детей.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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