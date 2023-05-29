Надежда Болтенко рассказала Андрею Травникову о проделанной в 2022 году работе по защите прав детей

Губернатор Андрей Травников и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко обсудили итоги работы аппарата Уполномоченного в 2022-м году и динамику изменений за трёхлетний период, начиная с 2020-го года.

«Приближающееся 1 июня — День защиты детей — повод для встречи. Важно обсудить, по каким направлениям у нас положительная динамика, какие вопросы требуют внимания», — подчеркнул губернатор.

Уполномоченный по правам ребёнка акцентировала внимание на том, что с каждым годом усиливается, становится всё более эффективным межведомственное взаимодействие, связанное с решением вопросов защиты детей.