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Надежда Болтенко рассказала Андрею Травникову о проделанной в 2022 году работе по защите прав детей

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Глава региона и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области провели встречу накануне Дня защиты детей.

nso.ru

Губернатор Андрей Травников и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко обсудили итоги работы аппарата Уполномоченного в 2022-м году и динамику изменений за трёхлетний период, начиная с 2020-го года.

«Приближающееся 1 июня — День защиты детей — повод для встречи. Важно обсудить, по каким направлениям у нас положительная динамика, какие вопросы требуют внимания», — подчеркнул губернатор.

Уполномоченный по правам ребёнка акцентировала внимание на том, что с каждым годом усиливается, становится всё более эффективным межведомственное взаимодействие, связанное с решением вопросов защиты детей.

nso.ru

В качестве позитивного примера такого взаимодействия Надежда Болтенко привела проект «С заботой о главном», который реализует аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области при поддержке регионального правительства. Он направлен на консолидацию усилий органов власти, предприятий и организаций, общественности в целях создания условий для безопасности детей, их личностного роста и самореализации.

Добавим, что согласно докладу уполномоченного, организация системной работы в 2020-2022 годы позволила обеспечить снижение остроты социальных проблем семьи и детей. В частности, зафиксировано снижение с 2020 года количества обращений по ряду направлений: в три раза – по вопросам прав на жилище, в 2,3 раза — на охрану здоровья и реабилитацию, в два раза — на образование, в полтора раза — на социальное обеспечение и соцстрахование.

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