Наливай полную. Какой чай новосибирцы любят пить больше всего?

Новосибирцы стали покупать фруктово-ягодный чай в три раза чаще, чем зеленый. К таким результатам пришли эксперты сервиса Сбермаркет после анализа данных по продаже чая за 2022-й и 2023 год.

Аналитики также сообщают, что жители сибирского мегаполиса предпочитают пакетированный чай рассыпному. Продажи чая в пакетиках выросли в 1,8 раза по сравнению с листовым чаем.

Кроме того, специалисты рассказали, что каждый пятый житель нашего города покупает травяной чай. Особенно популярны сборы из ромашки, мяты и шиповника. Смородина и чабрец — на четвертом и пятом месте соответственно.