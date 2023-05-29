На берегу Оби в Новосибирске состоялся продуктивный экосубботник

«Мы собрались здесь показать своим примером, насколько важно сохранять чистоту окружающей нас природы, ее прекрасный вид. Важно, что неравнодушные жители региона своим примером показывают, как важно беречь и сохранять наш общий дом», – обратился к участникам субботника заместитель губернатора Сергей Сёмка.

В мероприятии приняли участие порядка 250 человек: волонтеры, студенты «зеленых вузов» представители органов власти, предприятий и организаций. В ходе акции очистили более 4 км береговой линии, собрали 263 мешка бытового мусора, а также ветки деревьев, металлические конструкции, шины, строительные материалы. Мусор при этом сортировали.