На берегу Оби в Новосибирске состоялся продуктивный экосубботник

Неравнодушные жители региона очистили более 4 километров береговой линии.
«Мы собрались здесь показать своим примером, насколько важно сохранять чистоту окружающей нас природы, ее прекрасный вид. Важно, что неравнодушные жители региона своим примером показывают, как важно беречь и сохранять наш общий дом», – обратился к участникам субботника заместитель губернатора Сергей Сёмка.
В мероприятии приняли участие порядка 250 человек: волонтеры, студенты «зеленых вузов» представители органов власти, предприятий и организаций. В ходе акции очистили более 4 км береговой линии, собрали 263 мешка бытового мусора, а также ветки деревьев, металлические конструкции, шины, строительные материалы. Мусор при этом сортировали.
«Идея мероприятия проста и понятна всем. Это, прежде всего, возможность проявить свою гражданскую позицию в отношении экологии», – подчеркнул значимость события и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер.
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