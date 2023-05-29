Как всероссийская акция «Библионочь» прошла в Новосибирской области?

В 2023 году «Библионочь» прошла под слоганом «Читаем вместе». Библиотеки подготовили для жителей и гостей региона специальную программу: мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями и блогерами, поэтические чтения, литературные марафоны и многое другое.

«С каждым годом «Библионочь» становится всё популярнее у читателей: так, в последние годы в ней принимают участие до 30 тысяч человек. Это хорошая возможность представить жителям и гостям Новосибирской области широкий потенциал наших библиотек, которые сегодня являются современными многофункциональными культурными центрами. Уверен, с каждым годом акция будет привлекать новую аудиторию, в том числе молодёжную: не случайно наш регион носит статус Самого читающего», – отметил заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов, который ознакомился с работой площадок.