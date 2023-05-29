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Как всероссийская акция «Библионочь» прошла в Новосибирской области?

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В рамках «Библионочи» в нашем регионе было задействовано около 300 площадок.

nso.ru

В 2023 году «Библионочь» прошла под слоганом «Читаем вместе». Библиотеки подготовили для жителей и гостей региона специальную программу: мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями и блогерами, поэтические чтения, литературные марафоны и многое другое.

«С каждым годом «Библионочь» становится всё популярнее у читателей: так, в последние годы в ней принимают участие до 30 тысяч человек. Это хорошая возможность представить жителям и гостям Новосибирской области широкий потенциал наших библиотек, которые сегодня являются современными многофункциональными культурными центрами. Уверен, с каждым годом акция будет привлекать новую аудиторию, в том числе молодёжную: не случайно наш регион носит статус Самого читающего», – отметил заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов, который ознакомился с работой площадок.

nso.ru

Новосибирская государственная областная научная библиотека в рамках «Библионочи» подготовила более 40 событий. Известные новосибирцы прочитали свои любимые книги вслух, актёры «Первого театра» рассказывали «Страшные сказки в темноте», также в программу вошли пижамная вечеринка с диафильмами, лазерное шоу «Электронная музыка, мода и книга», встречи с писателями и книжным блогером.

nso.ru

Программа Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН в рамках «Библионочи» включила public-talk о фэнтези, экскурсии, литературную дискотеку, арт-лекции, мастер-классы по скорочтению, поэтические чтения и спектакли.

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