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Десять новосибирских пространств победили во Всероссийском конкурсе «Точки притяжения»

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Эти локации станут местом общения и генерации идей для российской молодежи.

В конкурсе приняли участие кафе, коворкинги, кинотеатры, спортзалы, библиотеки и лофт-пространства со всей страны. Всего по России выбрали 300 победителей, 10 из которых – в Новосибирской области.

Отбор участников проходил в несколько этапов: сбор заявок, онлайн-голосование и оценка экспертов. На конкурсных площадках проходили встречи с экспертами, форумы, семинары и мастермайнды, что, по задумке организаторов, помогло развить городскую инфраструктуру, наладить социальное общение молодёжи и поддержать малый бизнес регионов.

«Важно "дотянуться" до молодых людей, которые двигают свои регионы внутри, привлечь их к нашей экосистеме, помочь им во всех начинаниях и проинформировать о существующих возможностях развития в родном регионе. Здесь нам как никогда помогают представители регионального бизнес-сегмента: многие предприниматели подключаются и вместе с нами открывают «Точки притяжения» на своих площадках», – отметила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Победителями из Новосибирской области стали:

  • Новосибирская областная молодёжная библиотека;
  • Гастрокорт;
  • Модельная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина;
  • Arena Fitness heroes;
  • Арт-пространство «Фактура»;
  • Арт-резиденция «Юность»;
  • Дом да Винчи | Арт-платформа НГОНБ;
  • Культурный центр «Этаж»;
  • Открытое пространство «Балкон»;
  • Семейное пространство «Как дома».

По итогам конкурса создали интерактивную карту пространств по всей стране, где молодые люди смогут сами выбирать интересующие их места, встречаться там и принимать участие в мероприятиях: точки-притяжения.рф.

Для владельцев пространств участие в конкурсе стало отличной возможностью для повышения узнаваемости в своем регионе, а также увеличения потока клиентов и получения медиаподдержки. Для молодёжи из регионов «Точки притяжения» станут местом реализации их идей и проектов, развития собственных навыков и знакомства с единомышленниками.

Проект реализован при поддержке Росмолодежи.

Фото: vk.com/partofart_ngonb

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