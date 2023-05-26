Десять новосибирских пространств победили во Всероссийском конкурсе «Точки притяжения»

В конкурсе приняли участие кафе, коворкинги, кинотеатры, спортзалы, библиотеки и лофт-пространства со всей страны. Всего по России выбрали 300 победителей, 10 из которых – в Новосибирской области.

Отбор участников проходил в несколько этапов: сбор заявок, онлайн-голосование и оценка экспертов. На конкурсных площадках проходили встречи с экспертами, форумы, семинары и мастермайнды, что, по задумке организаторов, помогло развить городскую инфраструктуру, наладить социальное общение молодёжи и поддержать малый бизнес регионов.

«Важно "дотянуться" до молодых людей, которые двигают свои регионы внутри, привлечь их к нашей экосистеме, помочь им во всех начинаниях и проинформировать о существующих возможностях развития в родном регионе. Здесь нам как никогда помогают представители регионального бизнес-сегмента: многие предприниматели подключаются и вместе с нами открывают «Точки притяжения» на своих площадках», – отметила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Победителями из Новосибирской области стали:

Новосибирская областная молодёжная библиотека;

Гастрокорт;

Модельная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина;

Arena Fitness heroes;

Арт-пространство «Фактура»;

Арт-резиденция «Юность»;

Дом да Винчи | Арт-платформа НГОНБ;

Культурный центр «Этаж»;

Открытое пространство «Балкон»;

Семейное пространство «Как дома».

По итогам конкурса создали интерактивную карту пространств по всей стране, где молодые люди смогут сами выбирать интересующие их места, встречаться там и принимать участие в мероприятиях: точки-притяжения.рф.

Для владельцев пространств участие в конкурсе стало отличной возможностью для повышения узнаваемости в своем регионе, а также увеличения потока клиентов и получения медиаподдержки. Для молодёжи из регионов «Точки притяжения» станут местом реализации их идей и проектов, развития собственных навыков и знакомства с единомышленниками.

Проект реализован при поддержке Росмолодежи.

Фото: vk.com/partofart_ngonb