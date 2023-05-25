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Россиян хотят перевести на шестидневную рабочую неделю?

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С таким предложением выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

pxhere.com

Ввести шестидневную рабочую неделю в России предложила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Об этом говорится в обращении организации к главе Минтруда РФ Антону Котякову, пишут «Известия».

Авторы инициативы считают, что такой щаг укрепит российскую экономику, которая ослабла после введения большого количества ограничительных мер. Также они полагают, что шестидневка поможет реализовать задачи, установленные президентом РФ на 2023 год — в частности, достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов.

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