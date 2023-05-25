Новосибирские студенты одержали победу на международном фестивале «Звездный путь»

Они сняли фильм по мотивам поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского.
Команда студентов Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса «Юные патриоты» приняла участие в Международном многожанровом фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Звездный путь», организованном Международным арт-центром «Твое искусство» (Санкт-Петербург).
В рамках подготовки к Дню Победы студенты под руководством преподавателей колледжа создали видеоролик «Василий Тёркин. Отрывки из поэмы». Съемки проходили в стенах Парка музеев «Галерея времени» в павильоне «Музей СССР». Основой видеоролика стал художественный текст поэмы Александра Твардовского.
По словам студентов, своей работой над фильмом они хотят сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, отдать дань уважения героическому подвигу солдат.
Фильм «Василий Тёркин. Отрывки из поэмы», созданный студентами, был высоко оценен членами жюри и занял первое место в номинации «Оригинальный жанр: фото и видео творчество».
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