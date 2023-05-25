Новосибирские студенты одержали победу на международном фестивале «Звездный путь»

Команда студентов Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса «Юные патриоты» приняла участие в Международном многожанровом фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Звездный путь», организованном Международным арт-центром «Твое искусство» (Санкт-Петербург).

В рамках подготовки к Дню Победы студенты под руководством преподавателей колледжа создали видеоролик «Василий Тёркин. Отрывки из поэмы». Съемки проходили в стенах Парка музеев «Галерея времени» в павильоне «Музей СССР». Основой видеоролика стал художественный текст поэмы Александра Твардовского.