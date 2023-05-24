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В Новосибирске отремонтируют дорогу на Ключ-Камышенском плато

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Работы, на которые потратят 37 миллионов рублей, планируется завершить до конца сентября.

pixabay.com

В Новосибирске планируют отремонтировать участок дороги от Ключ-Камышенского плато до села Новолуговое. Стоимость ремонтных работ оценили в 37 млн рублей сообщает BFM-Новосибирск. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Управление дорожного строительства» Новосибирска объявило аукцион по поиску подрядчика на ремонт участка дороги от Ключ-Камышенского плато и до села Новолуговое. Подрядчику необходимо отремонтировать участок дороги 750 метров: уложить новый слой покрытия из асфальтобетона, а также укрепить обочины и установить бортовые камни.

Финансирование будет выделено из городского бюджета. Ремонт будут проводить в три этапа. Согласно документации, срок окончания работ — 30 сентября этого года.

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