Ночные чтения. Как 11-я библионочь пройдет в самом читающем регионе страны?

Новосибирская область в 11-й раз присоединится к всероссийской акции «Библионочь». Библиотеки региона приглашают жителей и гостей региона на специальную программу, которая включает мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями и блогерами, поэтические чтения, литературные марафоны и многое другое. В этом году «Библионочь» пройдет под слоганом «Читаем вместе». Всего в общей афише — более 300 событий. Программа акции представлена в ходе пресс-конференции.

«В нашем регионе акция пройдёт в 11-й раз. Помимо «Библионочи», предусмотрен также формат для детских библиотек – «Библиосумерки»: для юной аудитории предусмотрена большая программа познавательных мероприятий, в числе которых квизы, квесты, интеллектуальные игры, викторины. С каждым годом акция «Библионочь» набирает все большую популярность у читателей: так, в последние годы ее участниками становятся до 30 тысяч жителей и гостей региона. Для библиотек это возможность представить свое учреждение как современную интерактивную площадку, готовую выходить за пределы своих привычных функций и границ, а также повысить ценность и значимость книги и чтения в целом.», – отметил заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.



Замминистра подчеркнул, что Новосибирская область благодаря победе во всероссийском конкурсе носит статус Самого читающего региона, совершенствование инфраструктуры литературы и чтения остается в числе приоритетов.



Одним из ярких мероприятий библионочи станет «Мистическая ночь на Красном», организованная Новосибирской областной молодежной библиотекой – это акция, посвященная Году педагога и наставника. В районах Новосибирской области центральными площадками акции станут модельные библиотеки – на текущий момент в регионе действует 20 библиотек нового поколения, созданных в рамках национального проекта «Культура».



Часть событий «Библионочи» будут доступны по «Пушкинской карте». На сегодняшний день к программе присоединились 28 библиотек региона. Афиша «Пушкинской карты» доступна на сайте. Полная программа акции «Библионочь» и афиша «Пушкинской карты доступны на сайте министерства культуры Новосибирской области.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

6+