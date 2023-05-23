Новосибирские экоактивисты собрали 180 мешков мусора под Бугринским мостом

20 мешков стекла и 70 пластика пойдут на переработку.
На минувших выходных под Бугринским мостом на берегах Ини и Оби состоялась акция «Экослед» — в рамках всероссийской акции «Вода России» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» (нацпроект «Экология»). Всего за час участники собрали 180 мешков с мусором.
«Акция «Вода России» проходит у нас при активном участии детей и студентов. Очень важно учить неравнодушию и прививать экологическую ответственность смолоду. Каждый желающий может присоединиться к мероприятиям, и таким образом, внести свой личный вклад в сохранение водных ресурсов, проявить заботу о природе», – отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
На основании предложений, направленных в Оргкомитет акции «Вода России» региональным минприроды, в общий план-график на 2023 год включено порядка 250 мероприятий акции, проведение которых запланировано в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Всего по области планируется очистить от мусора около 400 км береговых линий. Подробная информация с местами уборок размещена на сайте берегдобрыхдел.рф.
Мероприятие под Бугринским мостом в Новосибирске проведено по методике раздельного сбора в соревновательной форме. Мусор делился на три фракции: перерабатываемые пластик с ж/б, стекло и неперерабатываемый. Усилиями сорока человек за один час собрано 180 мешков мусора, из них 20 мешков стекла и 70 пластика.
«Первое место заняла команда всего из двух человек – студентов университета «Сибстрин». Пластик и стекло пойдут на переработку в «СибСтекло» и NEOTXOД. Данная локация у нас ежегодная, я не могу не отметить то, что мусор здесь появляется в таком огромном количестве постоянно. Это не может не расстраивать. Хотелось бы видеть больше ответственности и экологического самосознания у населения. Выражаю благодарность всем присоединившимся к нам сегодня и приглашаю принять участие в следующих акциях», - рассказала руководитель зелёного движения «Эконавигатор», заместитель председателя Общественного совета при региональном минприроды Ольга Чернавина.
Фото: mpr.nso.ru
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