Новосибирские экоактивисты собрали 180 мешков мусора под Бугринским мостом

На минувших выходных под Бугринским мостом на берегах Ини и Оби состоялась акция «Экослед» — в рамках всероссийской акции «Вода России» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» (нацпроект «Экология»). Всего за час участники собрали 180 мешков с мусором.

«Акция «Вода России» проходит у нас при активном участии детей и студентов. Очень важно учить неравнодушию и прививать экологическую ответственность смолоду. Каждый желающий может присоединиться к мероприятиям, и таким образом, внести свой личный вклад в сохранение водных ресурсов, проявить заботу о природе», – отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.