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Новосибирская делегация будет одной из самых многочисленных на «Российской студенческой весне»

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В делегации талантливой молодежи из нашего региона более 80 человек, которые представят 18 номеров в 8 направлениях фестиваля.

минобр НСО

XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» для студентов высшего образования, совместный проект Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей», стартует с 26 мая и пройдёт по 1 июня 2023 года в Перми.

3500 конкурсантов из более 70 регионов представят около 1 500 конкурсных номеров. Студенты будут соревноваться в 52 номинациях по 10 направлениям.

Фестиваль в Пермском крае пройдёт в рамках празднования 300-летия региона и Дня Российского Союза Молодежи (31 мая) и станет одних из массовых молодёжных конкурсных мероприятий в России для студентов вузов. Слоган фестиваля — «Всё по-своему».

Делегация из Новосибирской области насчитывает более 80 человек, которые представят 18 номеров в 8 направлениях фестиваля.

минобр НСО

Впервые в истории фестиваля введена номинация «Прорыв года». Прорывом года станут регионы, получившие 50% и более количества наград от количества заявок.

О традициях и перспективах фестиваля рассказал советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Егор Литвиненко: «Российская Студвесна – праздник творчества для всего студенчества. Редко можно встретить тех, кто не знает про Студвесну. Фестиваль – это яркая точка в жизни любого молодого человека, принимающего активное участие в студенческой жизни. Развитие творческой молодёжи – важный пласт работы для нас, и мы, безусловно, поддерживаем ребят. Национальный этап фестиваля входит в систему ключевых показателей реализации государственной молодёжной политики, что позволяет привлекать еще больше талантливых ребят из разных регионов нашей страны».

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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