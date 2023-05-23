Новосибирская делегация будет одной из самых многочисленных на «Российской студенческой весне»

XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» для студентов высшего образования, совместный проект Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей», стартует с 26 мая и пройдёт по 1 июня 2023 года в Перми.

3500 конкурсантов из более 70 регионов представят около 1 500 конкурсных номеров. Студенты будут соревноваться в 52 номинациях по 10 направлениям.

Фестиваль в Пермском крае пройдёт в рамках празднования 300-летия региона и Дня Российского Союза Молодежи (31 мая) и станет одних из массовых молодёжных конкурсных мероприятий в России для студентов вузов. Слоган фестиваля — «Всё по-своему».

Делегация из Новосибирской области насчитывает более 80 человек, которые представят 18 номеров в 8 направлениях фестиваля.