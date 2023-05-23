Новосибирская делегация будет одной из самых многочисленных на «Российской студенческой весне»

В делегации талантливой молодежи из нашего региона более 80 человек, которые представят 18 номеров в 8 направлениях фестиваля.
XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» для студентов высшего образования, совместный проект Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей», стартует с 26 мая и пройдёт по 1 июня 2023 года в Перми.
3500 конкурсантов из более 70 регионов представят около 1 500 конкурсных номеров. Студенты будут соревноваться в 52 номинациях по 10 направлениям.
Фестиваль в Пермском крае пройдёт в рамках празднования 300-летия региона и Дня Российского Союза Молодежи (31 мая) и станет одних из массовых молодёжных конкурсных мероприятий в России для студентов вузов. Слоган фестиваля — «Всё по-своему».
Делегация из Новосибирской области насчитывает более 80 человек, которые представят 18 номеров в 8 направлениях фестиваля.
Впервые в истории фестиваля введена номинация «Прорыв года». Прорывом года станут регионы, получившие 50% и более количества наград от количества заявок.
О традициях и перспективах фестиваля рассказал советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Егор Литвиненко: «Российская Студвесна – праздник творчества для всего студенчества. Редко можно встретить тех, кто не знает про Студвесну. Фестиваль – это яркая точка в жизни любого молодого человека, принимающего активное участие в студенческой жизни. Развитие творческой молодёжи – важный пласт работы для нас, и мы, безусловно, поддерживаем ребят. Национальный этап фестиваля входит в систему ключевых показателей реализации государственной молодёжной политики, что позволяет привлекать еще больше талантливых ребят из разных регионов нашей страны».
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
16+
Комментарии (0)