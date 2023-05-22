Андрей Травников поручил скорректировать меры поддержки новосибирских предпринимателей

Губернатор поручил профильным ведомствам подготовить анализ эффективности мер господдержки МСП, включая высокотехнологические направления, уже в первом полугодии 2023 года.

О реализации утвержденной правительством региона государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» в 2022 году и планах на 2023 год доложил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрей Гончаров.

«Динамика роста МСП в Новосибирской области остается высокой. Предприниматели гибко и конструктивно реагируют на изменения экономического, политического характера, демонстрируют высокую устойчивость отрасли и активный запрос на поддержку государства. Сохранение сегмента МСП в качестве лидирующей силы экономической активности региона позволяет прогнозировать устойчивость занятости, необходимые показатели валового регионального продукта и экспорта, а также укрепление новых сегментов рынка», – отметил министр.