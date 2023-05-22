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В Крестном ходе в честь Дня славянской письменности и культуры приняли участие более семи тысяч новосибирцев

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Напомним, что День славянской письменности и культуры традиционно отмечают в России 24 мая.

Крестный ход возглавили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Праздничное шествие протянулось в центре Новосибирска от Вознесенского Кафедрального собора через Свято-Никольскую часовню к собору Александра Невского.

Андрей Травников обратился к жителей и поздравил их с наступающим Днем славянской письменности и культуры: «Этот праздник мы встречаем сегодня с особым подъёмом. Мы хранили его традиции и пронесли их через все ограничения пандемийных лет. Но особый душевный подъём связан не только с тем, что мы заждались и рады встретиться. Мы переживаем времена, когда от нас опять требуется объединение, крепость духа. Многие века мы гордились тем, что при всём многообразии славянских традиций и народов у нас – общие основы, общие корни, похожие языки и песни. И вот сегодня кому-то пришло в голову разнообразие славянских языков использовать не для объединения, а для раздора. Именно поэтому сегодня нам очень важно снова объединиться и продемонстрировать, что славяне, как и в прежние времена – это единая общность. Мы, россияне, с одинаковой любовью и уважением относимся как к русскому языку, так и ко всем славянским языкам и особенностям каждого народа».

Напомним, что День славянской письменности и культуры традиционно отмечают в России 24 мая.

Фото: nso.ru

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