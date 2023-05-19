Очистим берег от мусора: новосибирцев приглашают поучаствовать в экологической акции «Вода России»

Экологическая акция, реализующаяся по нацпроекту «Экология», пройдет 20 мая при поддержке минприроды Новосибирской области. Ее цель — развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды, формирование экологического самосознания жителей и развитие волонтерского движения в регионе.

«Акция «Вода России» проходит у нас при активном участии детей. Они выходят на уборки с родителями, старшими братьями и сестрами, и со своими учителями. Очень важно учить неравнодушию и прививать экологическую ответственность смолоду. Приглашаю всех желающих присоединиться к мероприятию, и таким образом, внести свой личный вклад в сохранение водных ресурсов, проявить заботу о природе», – отметил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.



На основании предложений, направленных в Оргкомитет акции «Вода России» региональным минприроды, в общий план-график на 2023 год включено порядка 250 мероприятий акции, проведение которых запланировано в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Всего по области планируется очистить от мусора около 400 км береговых линий.



Напомним, акцию курирует подведомственное Министерству природных ресурсов и экологии РФ ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса». Она проводится в Новосибирской области ежегодно с апреля по октябрь во всех муниципальных образованиях региона. В 2022 году в экологических акциях по уборке мусора приняли участие более четырех тысяч жителей. Всего состоялось около 200 мероприятий, было собрано более тысячи кубометров мусора.



В субботней программе: инструктаж по сортировке мусора, уборка береговой линии в соревновательной форме и вкусный перекус. Необходимый инвентарь будет выдан на месте. Для участия нужно пройти регистрацию по ссылке.



Мероприятие пройдет по адресу: Береговая линия под Бугринским мостом на правом берегу Новосибирска. Начало в 11:00.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru