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Как российские подростки относятся к перспективе открыть собственный бизнес?

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Новосибирские школьники признались, что в числе главных сложностей такого пути высокий уровень ответственности и ненормированный рабочий день.

pxhere.com

Около 28% российских школьников боятся открывать свой бизнес из-за страха оказаться в долговой яме. Кроме того, среди основных сложностей старшеклассники назвали отсутствие поддержки от близких (30%) и недостаточность знаний (14%). Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование бизнес-клуба «Атланты» проведенного совместно с Департаментов образования и науки Москвы.

«Среди сложностей новосибирские подростки отметили необходимость глубоко разбираться сразу в нескольких направлениях (20%), высокий уровень ответственности (18%) и ненормированный рабочий день (13%). Но, несмотря на эти трудности, большинству хотелось бы попробовать себя в бизнесе, более того, 89% хотели бы открыть свое дело именно в России», — поделилась генеральный директор бизнес-клуба «Атланты» Олеся Сивач.

Треть подростков полагают, что первый бизнес лучше начать до 25 лет, 18% опрошенных уверены, что начинать развивать свое дело стоит до 35 лет, и только 9% сказали, что возраст не имеет значения. При этом среди опрошенных каждого пятого привлекает идея о том, что можно быть не привязанным к одному месту работы, а 16% в этой области нравится возможность зарабатывать больше. Для 13% оказалось важно получать удовольствие от своей деятельности.

Половина респондентов (49%) получают знания о бизнесе от блогеров, 17% пользуются бизнес-литературой. Среди самых актуальных сфер для создания бизнес-проектов опрошенные назвали IT (31%), производство (15%) и образование (15%).

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