Новосибирцы смогут получать сертификат на областной семейный капитал в электронном виде

Министерство труда и социального развития Новосибирской области информирует о том, что жители региона, имеющие право на областной семейный капитал, с мая 2023 года смогут получить сертификат в беззаявительном порядке при получении удостоверения многодетной семьи.

Сертификату присваивается уникальный номер, который направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале государственных услуг и является основанием для последующего обращения за распоряжением средствами областного семейного капитала. Гражданам, получившим уникальный номер сертификата больше нет необходимости хранить сертификат на бумажном носителе, при обращении за распоряжением он больше не понадобится, но для удобства многодетных семей Новосибирской области сохраняются оба варианта выдачи сертификата.

Средствами сертификата, можно распорядиться в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии; приобретение автотранспорта; единовременная денежная выплата на ребенка-инвалида; приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства; подключение (технологическое присоединение) жилого дома (части жилого дома) к сетям инженерно-технического обеспечения; приобретение компьютерного оборудования, периферийных устройств к компьютеру. Размер областного семейного капитала с 1 января 2023 года составляет 139 861,68 рублей.