В Новосибирской области 15 мая открыт прием заявок на получение одной из самых востребованных мер господдержки предпринимателей – субсидию «11-й километр». Благодаря государственной поддержке, торговые организации обеспечивают работу 418 торговых объектов в 417 населенных пунктах, расположенных за 11 км от районных центров.

«Новосибирская область – единственный регион России, где реализуется программа «11-й километр». Главной целью субсидии является сохранение действующей торговой сети отдаленных сел и развитие в них новых форматов торговли, начиная с 11-го километра от районных центров. Ассортимент и автолавок, и торговых объектов включает в себя все необходимые товары первой необходимости, включая крупы, сахар и соль, определённые позиции одежды и обуви, предметы гигиены, канцелярию и хозяйственные товары». – прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Данный вид государственной поддержки предоставляется минпромторгом региона в рамках ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области» хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность на территории Новосибирской области, на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдалённые сёла, начиная с 11 километра от районных центров. В 2023 году на предоставление субсидии предусмотрен 21 млн рублей. Размер субсидии составляет 50 % от суммы фактически понесённых транспортных затрат за квартал, но не более 500 тыс. рублей. Предоставление субсидии заявителю осуществляется не чаще трёх раз в год.

Всего за 2022 год было удовлетворено 145 заявок от организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю в отдаленных селах Новосибирской области. По итогам рассмотрения поступивших заявок, субсидию получили 61 хозяйствующий субъект из Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Каргатского, Краснозерского, Куйбышевского, Кыштовского, Мошковского, Ордынского, Сузунского, Татарского, Тогучинского, Убинского, Черепановского, Чистоозерного и других районов Новосибирской области.

Благодаря государственной поддержке, торговые организации организуют работу 418 торговых объектов в 417 населенных пунктах, расположенных за 11 км от районных центров, в том числе 27 населённых пунктов обслуживаются автолавками. В торговых объектах обеспечено наличие ассортимента товаров первой необходимости с уровнем цен не выше среднестатистических по Новосибирской области.

Срок для подачи заявок участниками конкурса по определению получателей субсидий за 1 квартал 2023 года установлен с 15 по 26 мая. Детальная информация и пакет документов размещены на сайте минпромторга.

Фото: архивы пресс-служб