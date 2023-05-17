Какую поддержку оказывают новосибирским женщинам в трудных жизненных ситуациях?

Министерством труда и социального развития Новосибирской области реализуется комплексная модель сопровождения женщин в трудной жизненной ситуации, главная цель которой – сохранить кровную связь мама-ребенок и помочь семье стать самостоятельной. Благодаря работе областного центра социальной помощи семье и детям «Радуга», учрежденного при министерстве, более 500 детей остались жить вместе с мамами.

Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова 16 мая в ходе пресс-тура в центр «Радуга», оказывающий уникальный спектр услуг для семей с детьми в трудной жизненной ситуации, рассказала о сформированной в регионе инфраструктуре социальных сервисов для нуждающихся беременных женщин и мам с детьми.



«Системная, комплексная работа социальных педагогов, специалистов по социальной работе, медицинских работников, логопедов, педагогов-психологов и всех работников центра «Радуга» приводит к позитивным изменениям в жизни женщины. Более 93% из них повышают уровень социальной адаптации, положительно решают вопросы жилищных проблем, трудоустройства, восстановления семейных связей и готовы к самостоятельной жизни вместе со своим ребенком. За весь период работы в центре «Радуга» родились 95 ребятишек, и более 500 детей остались жить вместе с мамой», – рассказала Ольга Потапова.



С целью профилактики социального сиротства и отказов от новорожденных в центре создано стационарное отделение «Мать и дитя» для беременных женщин и матерей с детьми до 3 лет. Здесь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется временное жилье, бесплатное питание и необходимые средства. Оказывается помощь в оформлении документов и пособий, в получении образования и трудоустройства, в постановке ребенка на очередь в детский сад. Кроме того, ведется психологическое сопровождение беременных, предоставляются консультации по правовым вопросам и вопросам воспитания детей.



Для оптимального развития и социальной интеграции детей-инвалидов и детей с ОВЗ раннего и дошкольного возраста в деятельность центра «Радуга» внедрена практика «Реабилитационный семейный интенсив». Для оптимального развития ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и интересов проводят уникальные реабилитационные мероприятия, благодаря которым повышается уровень родительской компетентности и даются рекомендации по дальнейшему маршруту развития ребенка. Подробную информацию о работе центра можно получить по телефону горячей линии министерства 8-800-2500-201.