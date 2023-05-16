Мэр Новосибирска предложил открыть в городе генконсульство Китая

Мэр Анатолий Локоть выступил с предложением открыть в Новосибирске генконсульства Китая. Об этом глава города сообщил у себя в Telegram-канале, пишет НДН.инфо.

В понедельник, 15 мая, градоначальник провел встречу с делегацией Китайской Народной Республики во главе с Генеральным консулом в городе Екатеринбурге Цуй Шаочунь.