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Мэр Новосибирска предложил открыть в городе генконсульство Китая

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15 мая Анатолий Локоть провел встречу с делегацией Китайской Народной Республики.

Мэр Анатолий Локоть выступил с предложением открыть в Новосибирске генконсульства Китая. Об этом глава города сообщил у себя в Telegram-канале, пишет НДН.инфо.

В понедельник, 15 мая, градоначальник провел встречу с делегацией Китайской Народной Республики во главе с Генеральным консулом в городе Екатеринбурге Цуй Шаочунь.

«Новосибирск активно сотрудничает с городами-побратимами Мяньяном и Шэньяном. На встрече обсудили сотрудничество в области торговли, культуры, туризма и образования», — сообщил Анатолий Локоть.

В ходе рабочей встречи было также отмечено, что Сычуаньский университет готов принимать студентов из Новосибирска, также делегации из крупнейшего города Сибири смогут участвовать в выставках, форумах и ярмарках в Китае.

Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя

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