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Новосибирская космонавтка Анна Кикина примет участие в праздновании дня города

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В конце июня 2023-го Новосибирск отмечает 130-летие.

Космонавтка Анна Кикина посетит родной Новосибирск в дни празднования 130-летия города. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Анатолий Локоть, пишет НДН.инфо.

Как отметил градоначальник, «Роскосмос» подтвердил участие Анны Кикиной в торжественных мероприятиях Дня города.

«Она посетит родную школу, встретится с общественностью в городе. Уверен, горожанам будет интересно пообщаться с нашей землячкой-космонавтом», — рассказал мэр.

Фото: «Роскосмос»

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