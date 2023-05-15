Новосибирская космонавтка Анна Кикина примет участие в праздновании дня города

Космонавтка Анна Кикина посетит родной Новосибирск в дни празднования 130-летия города. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Анатолий Локоть, пишет НДН.инфо.

Как отметил градоначальник, «Роскосмос» подтвердил участие Анны Кикиной в торжественных мероприятиях Дня города.

«Она посетит родную школу, встретится с общественностью в городе. Уверен, горожанам будет интересно пообщаться с нашей землячкой-космонавтом», — рассказал мэр.

Фото: «Роскосмос»