В Новосибирской области состоялся День ИТ-карьеры COOKIE FEST

Глава минцифры Сергей Цукарь отметил, что главная цель участников — найти свое призвание и понять, что такое ИТ-отрасль.
Второй раз День ИТ-карьеры COOKIE FEST состоялся в Новосибирской области. В программе – выставки стендов компаний-работодателей и презентация студенческих проектов, карьерный квест, IT-квартирник с мастер-классами, кибердром, где можно было последить за кибер-соревнованиями, поиграть на арене ROBOMASTER и в VR-приставки. Общее количество зарегистрированных участников – почти 1 000 человек.
Старт мероприятию дал первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, который отметил важность всеобъемлющего подхода к подготовке ИТ-специалистов. «Подготовка квалифицированных кадров является одним из основных векторов цифровой отрасли, и развитию этого направления в Новосибирской области уделяется самое повышенное внимание. Наш регион регулярно готовит профессионалов цифровой отрасли, являясь донором для нашей страны и для всего мира. День ИТ-карьеры является востребованным и продуктивным мероприятием, на котором начинающие специалисты могут напрямую пообщаться с работодателями и найти подходящую для себя работу. Здесь представлены и коммерческие компании, и образовательные организации, а также представители госсектора. Желаю каждому участнику успешной работы!», – отметил на церемонии открытия Юрий Петухов.
Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь подчеркнул, что главная цель участников – найти себя и свое призвание, понять, что такое ИТ-отрасль, в чем ее специфика и что ждет будущего ИТ-специалиста.
Для участников COOKIE FEST прошел ряд тематических мероприятий. Среди них: квест с возможностью выиграть ценные призы, ИТ-квартирник с полезными советами от экспертов отрасли, менторская ИТ-гостиная, а также стратегическая сессия «Кадры для цифровой отрасли» и дискуссия «Креативные индустрии в ИТ».
Первый День ИТ-карьеры «COOKIE FEST» прошел в Новосибирской области в октябре 2022 года и также вызвал большой интерес у студентов и молодых специалистов. В выставочной экспозиции приняли участие 30 компаний. В первый месяц после проведения работодатели-участники получили более 150 резюме, соискатели – более сотни приглашений на стажировку.
Фото: nso.ru
Комментарии (0)