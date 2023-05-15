В Новосибирской области состоялся День ИТ-карьеры COOKIE FEST

Второй раз День ИТ-карьеры COOKIE FEST состоялся в Новосибирской области. В программе – выставки стендов компаний-работодателей и презентация студенческих проектов, карьерный квест, IT-квартирник с мастер-классами, кибердром, где можно было последить за кибер-соревнованиями, поиграть на арене ROBOMASTER и в VR-приставки. Общее количество зарегистрированных участников – почти 1 000 человек.

Старт мероприятию дал первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, который отметил важность всеобъемлющего подхода к подготовке ИТ-специалистов. «Подготовка квалифицированных кадров является одним из основных векторов цифровой отрасли, и развитию этого направления в Новосибирской области уделяется самое повышенное внимание. Наш регион регулярно готовит профессионалов цифровой отрасли, являясь донором для нашей страны и для всего мира. День ИТ-карьеры является востребованным и продуктивным мероприятием, на котором начинающие специалисты могут напрямую пообщаться с работодателями и найти подходящую для себя работу. Здесь представлены и коммерческие компании, и образовательные организации, а также представители госсектора. Желаю каждому участнику успешной работы!», – отметил на церемонии открытия Юрий Петухов.