Деревья в память о медиках времен Великой Отечественной войны высадили в Новосибирской области

Новые ели, липы и рябины на днях появились в сквере «Милосердие» за Областным перинатальным центром.
В Новосибирской области продолжаются памятные высадки в рамках акции «Сад памяти» национального проекта «Экология». 12 мая, в международный день медицинской сестры, в сквере «Милосердие» за Областным перинатальным центром Государственной новосибирской областной клинической больницы высажено 95 елей, лип и рябин, предоставленных региональным минприроды.
В высадке деревьев приняли участие министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, министр здравоохранения региона Константин Хальзов, представители Законодательного собрания Новосибирской области, профсоюзного комитета ГНОКБ и сотрудники больницы.
«Заслуги медицинских работников неоценимы в годы Великой Отечественной войны, ведь они боролись за жизни солдат. Медицинские сестры – женщины, на чьих хрупких плечах была большая ответственность: бессонные ночи в госпиталях, уход за ранеными, операционные столы. Хочу выразить всем вам глубокую признательность за то, что вы готовы чтить память своих коллег-предшественников и увековечить ее в шелесте листвы. От всей души желаю вам неиссякаемых внутренних ресурсов, легкости в руках и благодарности пациентов! Не забывайте, что помощь – основа мира, и это актуально во все времена», – обратился к собравшимся Евгений Шестернин.
Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая. История праздника зародилась в 1853 году – во времена Крымской войны был организован штаб сестер милосердия, куда вступали все желающие: крестьянки, аристократки, монахини. В нашей стране праздник отмечают с 1993 года. С тех пор как в России создали Ассоциацию медицинских сестер, которая поддерживает и контролирует работников этой профессии. Однако основал профессию медсестры еще Петр I. Царь подписал указ «О назначении монахинь в госпитали», после чего женщины добровольно вступали в ряды сестер милосердия.
«Труд медицинской сестры сегодня – основа работы любого медучреждения, независимо от того, первичное это звено или стационар. И от того, насколько профессиональны и грамотны наши сестры, выздоровление пациента зависит, наверное, не менее, чем на 70%. Да, врач принял решение о терапии, хирург провел операцию, но все остальное ложится на плечи медицинской сестры», – отметил Константин Хальзов.
Фото: nso.ru
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