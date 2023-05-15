Деревья в память о медиках времен Великой Отечественной войны высадили в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжаются памятные высадки в рамках акции «Сад памяти» национального проекта «Экология». 12 мая, в международный день медицинской сестры, в сквере «Милосердие» за Областным перинатальным центром Государственной новосибирской областной клинической больницы высажено 95 елей, лип и рябин, предоставленных региональным минприроды.

В высадке деревьев приняли участие министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, министр здравоохранения региона Константин Хальзов, представители Законодательного собрания Новосибирской области, профсоюзного комитета ГНОКБ и сотрудники больницы.