Для новосибирцев расширили возможности использования областного семейного капитала

Соответствующие изменения внесены в Закон Новосибирской области от 30.09.2011 № 125-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области».



Так, с мая текущего года для получения сертификата на областной семейный капитал не является обязательным условием факт проживания граждан на территории Новосибирской области в течении трех лет. Жителям региона при выдаче удостоверения многодетной семьи в беззаявительном порядке будет выдаваться сертификат на областной семейный капитал.



Дополнительно появилась возможность распорядиться средствами (частью средств) областного семейного капитала на обучение детей, получающих образовательные услуги не только в образовательной организации, но и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности.



Напомним, областной семейный капитал – одна из мер поддержки регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Размер выплаты с 01.01.2023 составляет 139 861,68 руб. В целом средствами сертификата можно распорядиться в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии; приобретение автотранспорта; единовременная денежная выплата на ребенка-инвалида; приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства; подключение (технологическое присоединение) жилого дома (части жилого дома) к сетям инженерно-технического обеспечения; приобретение компьютерного оборудования, периферийных устройств к компьютеру.



Начиная с 01.01.2012, когда в регионе была введена мера поддержки – областной семейный капитал, количество граждан, получивших сертификат, ежемесячно увеличивается, и, по состоянию на сегодняшний день, составляет около 49 тысяч человек. Распорядились средствами областного семейного капитала уже более 36 тысяч человек.