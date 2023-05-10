Почти 180 тысяч жителей приняли участие в мероприятиях Дня Победы в Новосибирске

В целом по региону было организовано более полутора тысяч патриотических акций.
Новосибирская область масштабно и достойно встретила 78-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В праздничных и мемориальных мероприятиях Дня Победы только в областной столице – Новосибирске – приняли участие более 177 тысяч человек.
Губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания поблагодарил глав районов и городских округов, правоохранительные органы за организацию мероприятий Дня Победы и обеспечение их безопасности.
«Главное событие, которые мы все вместе праздновали, — День Великой Победы. Мероприятия масштабные, многочисленные, прошли на высоком организационном уровне в каждом муниципалитете, городском округе, посёлках, сёлах. За что большое спасибо организаторам, в первую очередь руководителям муниципалитетов, главам. В этом году для нас это было особенно важно.
На фоне того, что люди, несмотря на все притеснения, запреты, риски выходили на праздничные мероприятия в Берлине, в Париже, Кишинёве, даже в Киеве – нам, россиянам, было очень важно ещё раз подтвердить, что мы стоим на защите нашей общей памяти, Победы. И мы создали условия для того, чтобы все жители Новосибирской области могли проявить патриотические чувства, гражданскую позицию, вместе отпраздновать День Победы и вспомнить подвиги своих родных», — отметил Андрей Травников.
Глава региона озвучил предварительные итоги мероприятий Дня Победы: только в Новосибирске в них приняли участие более 177 тысяч человек. Самыми масштабными стали Парад Победы на площади Ленина и церемония возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент Славы».
Большой интерес к мероприятиям был у жителей не только Новосибирской области, но и других регионов и стран, подчеркнул губернатор. «Наши телевизионщики подводят итоги, обобщают цифры, но некоторые из них я могу назвать. Только трансляцию Парада Победы в Новосибирске на ресурсах канала ОТС 9 мая посмотрело более миллиона пользователей. География – практически весь мир.
Поэтому праздник удался, несмотря на все попытки его испортить. Прошёл на высоком организационном уровне, безопасно, без неудобств для участников и жителей региона. Ещё раз большое спасибо всем организаторам, правоохранительным органам – сотрудникам полиции, МЧС, всех остальных ведомств и служб – всё в Новосибирской области прошло как всегда достойно», — заявил Андрей Травников.
В этом году в предпраздничные и праздничные дни в Новосибирской области проходила масштабная культурная программа, было организовано более 1,5 тысяч патриотических акций.
Фото: nso.ru
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