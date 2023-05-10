Почти 180 тысяч жителей приняли участие в мероприятиях Дня Победы в Новосибирске

Глава региона озвучил предварительные итоги мероприятий Дня Победы: только в Новосибирске в них приняли участие более 177 тысяч человек. Самыми масштабными стали Парад Победы на площади Ленина и церемония возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент Славы».

Большой интерес к мероприятиям был у жителей не только Новосибирской области, но и других регионов и стран, подчеркнул губернатор. «Наши телевизионщики подводят итоги, обобщают цифры, но некоторые из них я могу назвать. Только трансляцию Парада Победы в Новосибирске на ресурсах канала ОТС 9 мая посмотрело более миллиона пользователей. География – практически весь мир.

Поэтому праздник удался, несмотря на все попытки его испортить. Прошёл на высоком организационном уровне, безопасно, без неудобств для участников и жителей региона. Ещё раз большое спасибо всем организаторам, правоохранительным органам – сотрудникам полиции, МЧС, всех остальных ведомств и служб – всё в Новосибирской области прошло как всегда достойно», — заявил Андрей Травников.