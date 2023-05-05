В Новосибирской области резко увеличилось число укушенных клещами

С 26 апреля по 2 мая в нашем регионе заметно выросло число обращений по поводу укусов клещей. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.

За эти несколько дней в больницы обратились 134 жителя. При этом с начала сезона было установлено всего 43 случая.

По данным ведомства, больше всего укусов за неделю зарегистрировано в Искитимском районе (23), Бердске (13), Мошковском (10) и Ордныском (10) районах. Также еще пара случаев была зарегистрирована на территории Новосибирска: в Заельцовском, Ленинском и Советском районах.