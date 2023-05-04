Андрей Травников провел посвященный Дню Победы личный прием граждан

Проект благоустройства парка предполагает прокладку пешеходных дорожек, установку столбов освещения, постаментов под технику и памятники, а также малых архитектурных форм, проведение озеленения.

Также Андрей Травников поддержал выделение финансирования на реконструкцию памятника погибшим участникам Великой Отечественной войны в с. Лянино Здвинского района, памятника «Прошлое в наших сердцах» в с. Мироновка Баганского района, памятника воинам - землякам, погибшим в годы войны в с. Егорьевское Маслянинского района.