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Андрей Травников провел посвященный Дню Победы личный прием граждан

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Значительная часть рассмотренных вопросов касалась ремонта памятников героям Великой Отечественной войны.

Губернатор Андрей Травников рассмотрел обращения ветеранов, вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., представителей общественности Краснозерского, Здвинского, Кочковского, Коченевского, Баганского районов. Личный прием прошел в режиме видеоконференции.

Половина вопросов, рассмотренных в ходе личного приема, посвящена ремонту памятников героям Великой Отечественной войны, благоустройству прилегающей к памятникам территории.

Глава региона принял принципиальное решение об увеличении финансирования благоустройства парка Памяти в р.п. Краснозерское, с выполнением всего объема работ в 2023 году, поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области проработать реализацию этого вопроса.

Проект благоустройства парка предполагает прокладку пешеходных дорожек, установку столбов освещения, постаментов под технику и памятники, а также малых архитектурных форм, проведение озеленения.

Также Андрей Травников поддержал выделение финансирования на реконструкцию памятника погибшим участникам Великой Отечественной войны в с. Лянино Здвинского района, памятника «Прошлое в наших сердцах» в с. Мироновка Баганского района, памятника воинам - землякам, погибшим в годы войны в с. Егорьевское Маслянинского района.

В ходе личного приема губернатор рассмотрел обращения с просьбами оказать материальную помощь в ремонте жилых помещении, устройстве водопровода, распорядился оперативно выделить необходимые для проведения работ средства в полном объеме.

Губернатор поздравил участников личного приема с наступающим праздником Победы, пожелал им здоровья, сил и праздничного настроения.

Фото: nso.ru

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