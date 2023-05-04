Андрей Травников провел посвященный Дню Победы личный прием граждан

Значительная часть рассмотренных вопросов касалась ремонта памятников героям Великой Отечественной войны.
Губернатор Андрей Травников рассмотрел обращения ветеранов, вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., представителей общественности Краснозерского, Здвинского, Кочковского, Коченевского, Баганского районов. Личный прием прошел в режиме видеоконференции.
Половина вопросов, рассмотренных в ходе личного приема, посвящена ремонту памятников героям Великой Отечественной войны, благоустройству прилегающей к памятникам территории.
Глава региона принял принципиальное решение об увеличении финансирования благоустройства парка Памяти в р.п. Краснозерское, с выполнением всего объема работ в 2023 году, поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области проработать реализацию этого вопроса.
Проект благоустройства парка предполагает прокладку пешеходных дорожек, установку столбов освещения, постаментов под технику и памятники, а также малых архитектурных форм, проведение озеленения.
Также Андрей Травников поддержал выделение финансирования на реконструкцию памятника погибшим участникам Великой Отечественной войны в с. Лянино Здвинского района, памятника «Прошлое в наших сердцах» в с. Мироновка Баганского района, памятника воинам - землякам, погибшим в годы войны в с. Егорьевское Маслянинского района.
В ходе личного приема губернатор рассмотрел обращения с просьбами оказать материальную помощь в ремонте жилых помещении, устройстве водопровода, распорядился оперативно выделить необходимые для проведения работ средства в полном объеме.
Губернатор поздравил участников личного приема с наступающим праздником Победы, пожелал им здоровья, сил и праздничного настроения.
Фото: nso.ru
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