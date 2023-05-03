Окрошка, шашлык и мороженое: новосибирцы — о любимой летней гастрономии

Новосибирцы рассказали о любимых летних блюдах в опросе онлайн-сервиса SuperJob и программы лояльности «Х5 Клуб». Больше всего респондентов проголосовали за окрошку и шашлыки. Окрошку выбрали фаворитом 40% голосовавших, а поклонников жареного мяса оказалось 34%.

14% новосибирцев выбрали своими любимыми блюдами «на лето» кабачковые оладьи, овощной салат со сметаной, щи со щавелем, ягодный пирог и мороженое.

Отметим, что окрошку одинаково любят представители обоих полов, а вот шашлык по большей части выбирают мужчины (45% против 26% среди женщин). Ценителей окрошки больше среди респондентов старше 45 лет (47%), тогда как шашлыки выбирают новосибирцы в возрасте до 34 лет (41%).