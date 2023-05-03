Какие новосибирские объекты благоустройства вырвались в лидеры голосования?

В Новосибирской области для голосования предложено 16 общественных пространств в 10 городах. В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» организовано на единой платформе.

По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона, в настоящее время в Новосибирске лидирует название «Парк Иня», за него отдали голоса уже почти 8 тысяч человек. Напомним, что новосибирцы выбирают название нового парка вдоль реки Иня в Первомайском районе города. В Искитиме жители также выбирают название сквера по ул. Линейная, сейчас лидирует название «Сквер мужества и славы» с 1,6 тыс. голосов. В Бердске жители голосуют за виды работы в Парке Победы: большинство, 2,7 тыс. голосов, набирает благоустройство территории отдыха. В Барабинске запланировано продолжение благоустройства Парка культуры и отдыха, здесь жители активно голосуют за новую воркаут- площадку в этом парке, она набрала 871 голосов. В Куйбышеве дизайн-проекты территории в районе ул. Городская роща уже набрали 3,3 тыс. голосов. В Карасуке предпочтение отдают благоустройству сквера по ул. Ленина – 2,1 тыс голосов. В г. Обь популярностью пользуется проект обустройства пешеходное-велосипедной дорожки по ул. Военный городок, набравший 1,4 голосов. В Татарске соревнуются за внимание две пешеходные зоны: пешеходная зона вдоль ул. А. Матросова набрала 1,2 тыс голосов, а пешеходная зона вдоль ул. Закриевского получила 701 голос. В Тогучине жителям нравится прогулочная зона по ул. Садовая, набравшая 2,6 тыс. голосов. В Краснообске традиционно идет активная конкуренция в ходе голосования: благоустройство бульвара №1 пока набирает 589 голосов, а благоустройство зоны отдыха для детей и молодежи рядом с домом № 6 – 465 голосов.

Напомним, Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» проходит в период с 15 апреля по 31 мая. Принять участие в голосовании на единой платформе сможет любой гражданин России старше 14 лет, авторизовавшись через сайт Госуслуг или по номеру телефона. Набравшие самое большое число голосов объекты будут благоустроены в 2024 году за счет федеральных и областных средств.