Отменить аренду электросамокатов! Такое решение поддерживают 40% новосибирцев

Четверо из десяти новосибирцев выступают за то, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие экономически активные новосибирцы.

Основная критика со стороны противников проката электросамокатов заключаются в отсутствии культуры вождения, несоблюдении скоростного режима и опасности для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга.

При этом один из трех опрошенных не считает, что кикшеринг следует запрещать, а вот отрегулировать ПДД необходимо.

Запрет кикшеринга чаще других (43%) поддерживают респонденты в возрасте от 35 до 44 лет.