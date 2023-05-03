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Отменить аренду электросамокатов! Такое решение поддерживают 40% новосибирцев

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Сервис SuperJob спросил у жителей, как они относятся к кикшерингу.

pixabay.com

Четверо из десяти новосибирцев выступают за то, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие экономически активные новосибирцы.

Основная критика со стороны противников проката электросамокатов заключаются в отсутствии культуры вождения, несоблюдении скоростного режима и опасности для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга.

При этом один из трех опрошенных не считает, что кикшеринг следует запрещать, а вот отрегулировать ПДД необходимо.

Запрет кикшеринга чаще других (43%) поддерживают респонденты в возрасте от 35 до 44 лет.

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