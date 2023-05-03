Новосибирские дети-сироты получат более тысячи квартир в этом году

Бюджет-2023 на обеспечение детей-сирот жильем значительно вырос и составляет более 4,2 млрд рублей.
Количество обеспеченных жильем сирот в Новосибирской области растет: ключи от новых квартир получили дети-сироты, проживающие в Искитиме. Как отметила замминистра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова, общий бюджет 2023 года на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот значительно вырос и составляет более 4,2 млрд рублей.
«Свою эффективность доказала и дополнительная поддержка в виде жилищного сертификата. Эта мера оказалась очень востребованной, поскольку позволяет сиротам, достигшим возраста 23 лет, не дожидаться своей очереди, а самостоятельно выбрать квартиру и приобрести ее в собственность. Причем при покупке жилья возможно использование дополнительных личных сбережений, кредитных средств или материнского капитала. Так, в этом году при финансовой поддержке сертификата квартиры приобрели уже 185 жителей региона. Всего же в 2023 году планируется выдать 350 сертификатов», – добавила заместитель министра.
Для ребят, которые в этом году не будут обеспечены жильем, в Новосибирской области предусмотрена мера поддержки в виде компенсации платы за наем жилого помещения в размере от 6 до 16 тысяч рублей до момента получения квартиры. В 2023 году Правительством региона на это выделено 43 млн рублей.
Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии министерства 8-800-2500-201.
Фото: nso.ru
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