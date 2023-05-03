Новосибирские дети-сироты получат более тысячи квартир в этом году

«Свою эффективность доказала и дополнительная поддержка в виде жилищного сертификата. Эта мера оказалась очень востребованной, поскольку позволяет сиротам, достигшим возраста 23 лет, не дожидаться своей очереди, а самостоятельно выбрать квартиру и приобрести ее в собственность. Причем при покупке жилья возможно использование дополнительных личных сбережений, кредитных средств или материнского капитала. Так, в этом году при финансовой поддержке сертификата квартиры приобрели уже 185 жителей региона. Всего же в 2023 году планируется выдать 350 сертификатов», – добавила заместитель министра.