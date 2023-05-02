В Новосибирской области подведены итоги фестиваля «Российская студенческая весна»

Творческая молодежь выступала в театральном, вокальном, танцевальном и других направлениях.
В Новосибирской области подведены итоги XXVIII регионального фестиваля «Российская студенческая весна». Творческая молодежь региона выступала в десяти направлениях: «Концертные программы», «Танцевальное», «Театральное», «Журналистика», «Видео», «Инструментальное», «Оригинальный жанр», «Мода», «АРТ» и «Вокальное».
В этом году на участие в фестивале было подано 797 заявок из 57 образовательных организаций. Итоги студенческой весны подвели масштабным гала-концертом во Дворце культуры железнодорожников, где по результатам соревнований кубок Гран-при среди высших образовательных организаций высшего образования получил Новосибирский государственный технический университет, набравший в общей сложности 335 баллов. Гран-при среди образовательных организаций среднего профессионального образования, абсолютным лидером в общем зачёте стал «Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С.Макаренко». Сумма набранных баллов составила 246.
«Студенческие времена не проходят, когда вы заканчиваете учиться. Эта часть жизни остается с вами всегда! И мне бы хотелось, чтобы вы всегда чувствовали то самое единение настоящей студенческой жизни, ведь студенчество – это взаимовыручка, поддержка и взаимоуважение. Именно в таком профессиональном единении и рождаются те, кто меняет мир», – подчеркнул Сергей Федорчук.
Имена всех победителей, а также турнирные таблицы образовательных организаций можно найти в официальном сообществе фестиваля во «ВКонтакте».
По итогам регионального фестиваля будут сформированы делегации Новосибирской области, которые представят регион на XXXI Всероссийском этапе фестиваля в Перми для образовательных организаций высшего образования и на втором Всероссийском фестивале для обучающихся профессиональных образовательных организаций в Ханты-Мансийске.
Комментарии (0)