В Новосибирской области подведены итоги фестиваля «Российская студенческая весна»

«Студенческие времена не проходят, когда вы заканчиваете учиться. Эта часть жизни остается с вами всегда! И мне бы хотелось, чтобы вы всегда чувствовали то самое единение настоящей студенческой жизни, ведь студенчество – это взаимовыручка, поддержка и взаимоуважение. Именно в таком профессиональном единении и рождаются те, кто меняет мир», – подчеркнул Сергей Федорчук.

Имена всех победителей, а также турнирные таблицы образовательных организаций можно найти в официальном сообществе фестиваля во «ВКонтакте».