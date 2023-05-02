В Новосибирской области запущен проект для молодых ученых «Лаврентьевская карта»

В Новосибирской области по поручению губернатора — как отклик на запрос молодых ученых — стартовал региональный проект «Лаврентьевская карта» — по аналогии с федеральной «Пушкинской картой».

О том, кто и какие театры, музеи сможет посещать благодаря новой карте, доложила главе региона на оперативном совещании заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.



«Нам всем хорошо известен проект Министерства культуры РФ «Пушкинская карта» для молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет. Но на одном из заседаний Совета молодых учёных к нам обратились с просьбой распространить этот проект на аспирантов.



3200 аспирантов работают в учреждениях и вузах в нашем регионе. И по инициативе и поручению губернатора был разработан областной проект — «Лаврентьевская карта». Он даёт право на посещение учреждений культуры Новосибирской области. Эта программа начала действовать с 1 мая», — сообщила Ирина Мануйлова.



«Лаврентьевская карта» — это пластиковая карта с индивидуальным номером, которая даёт право обладателю посетить бесплатно учреждения культуры региона. Получить карту могут те, кто обучается по очной форме в аспирантуре, адъюнктуре, ординатуре и ассистентуре, в научно-исследовательских и образовательных организациях высшего образования – вузах Новосибирской области. Чтобы получить карту нужно обратиться в деканат вуза или в дирекцию научно-исследовательской организации.