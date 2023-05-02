С 1 мая в Новосибирской области прекратилось действие режима повышенной готовности из-за коронавируса

Как прокомментировал первый заместитель губернатора Юрий Петухов, все решения об усилении или ослаблении ограничительных мер правительство Новосибирской области принимает с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения главного санитарного врача. «Остается категория, для которой масочный режим по-прежнему обязателен на рабочем месте – медицинские работники как поликлинического звена, так и стационаров. Если прочие организации, которые работают с людьми, заботясь о здоровье своих сотрудников и посетителей, не станут отменять правило для персонала находиться в маске, мы можем только приветствовать такой ответственный подход», – отметил он.



Главный эпидемиолог региона Елена Пудова напомнила, что коронавирус не исчез и продолжает мутировать. В России фиксируют его новый субвариант – арктур. Заболевание, вызванное этой разновидностью, протекает в легкой форме, но штамм при этом отличается очень высокой контагиозностью и представляет опасность для «групп риска» — диабетиков, сердечников, онкологических пациентов, пожилых людей.



«Кроме коронавируса, который останется с нами, наверное, навсегда, не нужно забывать о прочих инфекциях, – подчеркнула Елена Пудова. – Вирусов много, они циркулируют круглогодично. Меры, к которым мы привыкли, защищают не только от ковида. К примеру, благодаря тому, что люди стали пользоваться антисептиками, чаще мыть руки, мы видим существенное снижение случаев кишечных инфекций».



Напомним, основная мера профилактики вирусных инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем – использование масок в общественных местах, особенно в транспорте и в поликлинике. Актуальными остаются вакцинация, в том числе против коронавируса, и гигиена рук.

Также медицинские работники настоятельно рекомендуют в случае недомогания обращаться за помощью к врачу и оставаться дома.