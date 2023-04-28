В новосибирском театре «Красный факел» прошел «Диктант Победы»

Все желающие могли проверить свои знания на тему Великой Отечественной войны.
Новосибирский государственный академический театр «Красный факел» вновь стал партнером международной исторической акции «Диктант Победы». 27 апреля в фойе Большого зала все желающие проверили свои знания и написали исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Присоединились к команде любознательных и сотрудники театра. А инструктаж для участников провела заслуженная артистка России Татьяна Классина.
В этом году новосибирский «Красный факел» присоединился к международной исторической акции во второй раз. Организаторы отмечают рост активности горожан и интереса к «Диктанту Победы». Всего в диктанте было 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и 5 – по региональной. Основными темами стали Нюрнбергский процесс, победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. Результаты участники узнают в июне 2023 года. О точных сроках будет сообщено дополнительно.
«Это не обычный диктант, когда участники пишут под диктовку какой-то текст. Это тестирование, проверка знаний, насколько хорошо люди знают нашу историю, историю Великой Отечественной войны, — отмечает заслуженная артистка России Татьяна Классина, проводившая инструктаж на площадке театра «Красный факел». — Театр — это эмоции. Люди приходят к нам с ощущением праздника, и это ощущение настраивает их на нужный лад: ведь говорить о Великой Отечественной войне без эмоций невозможно. События тех лет навсегда запечатлелись в нашей коллективной памяти, а День Победы — это большой праздник для всего нашего народа. И все же сегодня знание истории особенно важно. Великая Отечественная война закончилась много лет назад, на свет появились новые поколения, которые, может быть, не так остро воспринимают те события или не до конца осознают их значимость. Такие акции, как «Диктант Победы» помогают поддерживать и хранить память о самых важных событиях в истории нашей страны».
Фото: Василий Вагин
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