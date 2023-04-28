В новосибирском театре «Красный факел» прошел «Диктант Победы»

«Это не обычный диктант, когда участники пишут под диктовку какой-то текст. Это тестирование, проверка знаний, насколько хорошо люди знают нашу историю, историю Великой Отечественной войны, — отмечает заслуженная артистка России Татьяна Классина, проводившая инструктаж на площадке театра «Красный факел». — Театр — это эмоции. Люди приходят к нам с ощущением праздника, и это ощущение настраивает их на нужный лад: ведь говорить о Великой Отечественной войне без эмоций невозможно. События тех лет навсегда запечатлелись в нашей коллективной памяти, а День Победы — это большой праздник для всего нашего народа. И все же сегодня знание истории особенно важно. Великая Отечественная война закончилась много лет назад, на свет появились новые поколения, которые, может быть, не так остро воспринимают те события или не до конца осознают их значимость. Такие акции, как «Диктант Победы» помогают поддерживать и хранить память о самых важных событиях в истории нашей страны».

Фото: Василий Вагин