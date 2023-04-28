Генпрокурор РФ: В 2022 году размер неиспользованных денег, собранных с граждан на капремонт, составил 100 миллиардов рублей

Более 100 миллиардов рублей, собранных с граждан на капитальный ремонт домов в прошлом году, остались неизрасходованными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление в Совете Федерации генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

«В 2022 году совокупный размер неиспользованных денег, собранных с граждан, составил 100 миллиардов рублей. Очевиден нерациональный подход к формированию региональных программ капитального ремонта и их оторванность от реальных потребностей жителей», — отметил генпрокурор.

За прошлый год в более чем 16 тысячи домов так и не были проведены необходимые ремонтные работы. Как отметил генпрокурор, в 33 регионах были установлена противоправная деятельность региональных операторов и подрядчиков. В общей сложности было возбуждено более 240 уголовных дел.

В завершении выступления Краснов заявил, что решить проблему может передача полномочий по открытию лицевых счетов регоператоров федеральному казначейству. Это позволит установить дополнительный контроль за расходованием средств населения.