Команда Новосибирской области взяла общекомандное серебро Дельфийских игр

В целом одаренные ребята из нашего региона завоевали семь золотых медалей, одиннадцать серебряных и три бронзовые.
В Саратове подведены итоги XXII молодежных Дельфийских игр России. По результатам участия делегация одаренных детей и талантливой молодежи Новосибирской области завоевала семь золотых медалей, одиннадцать серебряных и три бронзовые, а также 13 специальных дипломов.
«Новосибирцы в очередной раз достойно представили регион на Дельфийских играх. За всю историю наша команда шесть раз занимала первое место и регулярно входит в число призёров. Эти успехи неслучайны, они отражают сложившиеся традиции, мощную творческую школу, которая сформировалась в Новосибирской области. Это дополнительное подтверждение, того, что наш регион – значимый культурный центр страны. Каждое достижение наших дельфийцев – вклад в общую копилку формирования имиджа, славы нашего региона», – отметил исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.
В 2023 году в состав делегации Новосибирской области вошли более 70 участников из 21 учреждения культуры и образования – команда была сформирована по результатам регионального оборочного тура, прошедшего в феврале. Новосибирцы выступили в 21 номинации из 33. Руководитель делегации – консультант отдела образования и креативных индустрий управления профессионального искусства, культурного наследия и образования министерства культуры Новосибирской области Татьяна Дорожкова.
Фото: nso.ru
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