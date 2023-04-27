Команда Новосибирской области взяла общекомандное серебро Дельфийских игр

«Новосибирцы в очередной раз достойно представили регион на Дельфийских играх. За всю историю наша команда шесть раз занимала первое место и регулярно входит в число призёров. Эти успехи неслучайны, они отражают сложившиеся традиции, мощную творческую школу, которая сформировалась в Новосибирской области. Это дополнительное подтверждение, того, что наш регион – значимый культурный центр страны. Каждое достижение наших дельфийцев – вклад в общую копилку формирования имиджа, славы нашего региона», – отметил исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.