Андрей Травников провел рабочую встречу с представителями Молодежного правительства

В составе Молодежного правительства 21 человек, каждый из которых прошел конкурсный отбор.
«Поздравляю всех членов нового состава Молодёжного правительства с прохождением всех отборочных процедур, формированием новой молодой команды. Желаю вам интересной работы в этом составе, в этом проекте, для того, чтобы вы получили пользу от деятельности в составе Молодёжного правительства, больше узнали, наработали связи, контакты, накопили компетенции. В том числе, принесли пользу большому Правительству Новосибирской области. Я и мои коллеги в этом заинтересованы. Сегодня на встрече присутствуют представители всех министерств. Внимание к Молодёжному правительству и в предыдущие годы было у нас достаточно пристальным – это потенциальный кадровый резерв для развития Новосибирской области, кто-то из предыдущих представителей Молодёжного правительства уже работает в органах власти.
Это определенный мостик между взрослым и молодым поколениями, возможность найти общий язык, общие интересы и скорректировать нашу работу для того, чтобы молодёжи в Новосибирской области было интересней, они чувствовали уверенность и перспективу жизни и работы в нашем регионе», – подчеркнул глава региона.
О плане работы Молодёжного правительства на 2023-2025 годы главе региона доложил председатель молправительства Даниил Баранов.
Молодёжное правительство при Правительстве Новосибирской области — действующий на постоянной основе консультативно-совещательный орган, созданный для взаимодействия новосибирской молодёжи с исполнительными органами государственной власти региона, для привлечения молодых людей к участию в общественно-политической жизни и решению социально-экономических задач.
Состав Молодёжного правительства, 21 человек, сформирован путём конкурсного отбора, который прошёл в октябре-декабре 2022 года. Также сформирован аппарат Молодёжного правительства, который включает в себя службу организации, управления и протокольного обеспечения, службу правового обеспечения и секретариат, службу кадровой работы и наградной политики, пресс-службу.
30 марта 2023 года Молодёжное правительство провело первое организационное заседание, на котором был избран руководящий состав, утверждены внутренние локальные акты, регулирующие деятельность, определены направления для дальнейшей работы.
В формате диалога молодёжи и власти в Новосибирской области принимаются важные решения, которые оказывают влияние на социально-экономическое развитие региона, уверены члены Молодёжного правительства.
Решение о создании в регионе Молодёжного правительства было принято в 2018-м году. До этого на территории региона уже активно развивались органы молодёжного самоуправления при органах власти. Так, при поддержке областной Избирательной комиссии действует Молодёжная избирательная комиссия Новосибирской области, при заксобрании Новосибирской области свои функции осуществляет Молодёжный парламент.
Фото: nso.ru
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