Андрей Травников провел рабочую встречу с представителями Молодежного правительства

Молодёжное правительство при Правительстве Новосибирской области — действующий на постоянной основе консультативно-совещательный орган, созданный для взаимодействия новосибирской молодёжи с исполнительными органами государственной власти региона, для привлечения молодых людей к участию в общественно-политической жизни и решению социально-экономических задач.

Состав Молодёжного правительства, 21 человек, сформирован путём конкурсного отбора, который прошёл в октябре-декабре 2022 года. Также сформирован аппарат Молодёжного правительства, который включает в себя службу организации, управления и протокольного обеспечения, службу правового обеспечения и секретариат, службу кадровой работы и наградной политики, пресс-службу.