В Новосибирской области расширили возможности реабилитации людей с инвалидностью

Пройти реабилитационный курс на современном оборудовании могут люди с инвалидностью в рамках государственной программы «Социальная поддержка в Новосибирской области». С начала года ее возможностями уже воспользовалось больше граждан чем за весь прошлый год.

В Новосибирской области с 2020 года региональным министерством труда и социального развития успешно реализуется программа «Социальная поддержка в Новосибирской области». Одно из ее направлений – формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.