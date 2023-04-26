В Новосибирской области расширили возможности реабилитации людей с инвалидностью

Для участников программы доступны залы ЛФК, физиолечение, процедурные кабинеты и другие инструменты восстановления.
Пройти реабилитационный курс на современном оборудовании могут люди с инвалидностью в рамках государственной программы «Социальная поддержка в Новосибирской области». С начала года ее возможностями уже воспользовалось больше граждан чем за весь прошлый год.
В Новосибирской области с 2020 года региональным министерством труда и социального развития успешно реализуется программа «Социальная поддержка в Новосибирской области». Одно из ее направлений – формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.
Как отметил в ходе пресс-тура заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов, в ее рамках людям с проблемами опорно-двигательного аппарата предлагают пройти комплексные реабилитационные курсы. Их продолжительность – 14 дней. В 2022 году лечение получили 106 человек, в текущем году – уже 146 граждан с инвалидностью.
Один из учреждений-участников проекта – центр «ОРТОС». Здесь проходят восстановительные процедуры пациенты-спинальники, люди с ограниченными возможностями в результате перенесенной болезни или травмы. Программа лечения позволяет вернуть утраченные функции организма, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на качестве жизни после операции или перенесенного инсульта.
Для участников программы доступны тренажерные залы со специальным реабилитационным оборудованием, залы ЛФК, физиолечение, процедурные кабинеты, бассейн с подъемником для маломобильных граждан. Здесь же есть и отдельная тренировочная площадка с двумя вариантами пандусов, где люди с инвалидностью могут приобрести навыки самостоятельно передвигаться по ним, в том числе по ступеням, а также пользоваться кухонной плитой и ванной.
Фото: nso.ru
Комментарии (0)