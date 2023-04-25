С книгой по жизни. Новосибирская область подтверждает статус самого читающего региона страны

Новосибирская область, признанная благодаря победе во всероссийском конкурсе в 2022 году самым читающим регионом России, продолжает курс на формирование читающего сообщества – в регионе увеличивается количество профильных событий для читателей, писателей и книгоиздателей, создаются новые модельные библиотеки в рамках нацпроекта «Культура». В 2023 году регион представит на конкурс новую программу поддержки чтения – презентация прошла 25 апреля в ходе пресс-конференции.

Как рассказал заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов, работа по вовлечению жителей региона в читательскую активность – в числе приоритетных направлений регионального министерства культуры. Сегодня Новосибирская область – в числе лидеров в стране по количеству созданных в рамках национального проекта «Культура» модельных библиотек (сейчас их 20, к концу года будет модернизировано 29). Эффективность этой работы подтверждается статистикой: в ряде модельных библиотек (в частности, в Кочковском районе) количество посетителей с момента модернизации удвоилось. В целом библиотеки региона, которых более 2000, ежегодно посещает более 3,5 млн. человек.



В 2022 году Новосибирская область стала Литературным флагманом России. Программа «Век сибирской литературы», с которой регион одержал победу во всероссийском конкурсе, охватила более миллиона участников. В этом году планируется представить на конкурсе «Самый читающий регион России» не менее масштабную программу поддержки чтения. Директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова рассказала о проектах, которые привлекут в этом году читателей разных возрастов. Программа включит как электронные форматы взаимодействия с аудиторией, так и интерактивные: так, на сайтах и в социальных сетях библиотек региона появятся авторские обзоры художественных произведений в стиле «одна книга – одна минута». «Бумажный» формат предполагает выпуск журнала «Чичитай» для детей и издательскую программу «Библиотека сибирской литературы», в рамках которой в свет выходят издания сибирских авторов. Также жителей региона ждёт в этом году множество интерактивных мероприятий, направленных на популяризацию чтения – как полюбившиеся многим «Библиотека на траве», «Часы чтения», в ходе которых новосибирские актёры читают художественную литературу, так и новые события – например, летние резиденции детских модельных библиотек, которые будут привлекать внимание к детскому чтению, а также Школа книжных блогеров, которая будет работать в рамках фестиваля «Книжная Сибирь», и многие другие.