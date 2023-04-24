Спрос на труд: какие профессии сейчас востребованы в Новосибирской области?

По данным регионального министерства труда и соцразвития, свыше трети предложений на рынке труда региона обеспечивает промышленно-производственный сектор, предприятия транспорта и сельского хозяйства. На сегодняшний день в Новосибирской области более 33 тысяч вакантных рабочих мест предоставляют для соискателей 4,5 тысячи работодателей.



Ключевой драйвер занятости региона – производственный. В этой сфере 800 работодателей предлагают более 8 тысяч актуальных вакансий. Самые востребованные кандидаты у работодателей сейчас – это инженеры различных направлений (около 500 вакансий), а также квалифицированные рабочие: станочники (токари, фрезеровщики, операторы станков с программным управлением) – 390 вакансий; слесари механосборочных работ и слесари – ремонтники (около 200 вакансий), электрогазосварщики (порядка 150 вакансий), электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (96 вакансий).



Предприятия промышленно-производственного сектора стали одними из лидеров по числу высокооплачиваемых предложений. Так, самые высокие зарплаты в промышленности – от 70 до 100 тысяч рублей – предлагают инженерам-технологам и инженерам-конструкторам, а также токарям, фрезеровщикам и операторам станков с программным управлением.