Новосибирская область попала в пятерку российских регионов с максимальным количеством бросивших курить

Число курящих россиян в 2022 году уменьшилось на 5,8%, или на 1,4 млн человек, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Продолжают предаваться пагубной привычке 19,2% населения в возрасте от 15 лет и старше, или около 23 млн человек.

Самым курящим регионом признана Республика Алтай, где курит 34,2% взрослого населения). А меньше всего курят в Чечне — 3,3% населения республики.

Процент курящего населения постепенно снижается все последние годы. В допандемийном 2019 году систематически потребляли табачные изделия 23,2% взрослого населения, или около 28,03 млн человек. В 2020 году количество курильщиков сократилось на 7,3%, в 2021 году — на 6,1%. За прошедший 2022 год курильщиков стало еще меньше — на 5,8%, или на 1,41 млн. Всего в минувшем году пагубной привычке были подвержены 19,2% взрослого населения, или 22,99 млн человек. Доля курильщиков среди мужчин составляла 34,6%, среди женщин — 8,3%.

«При сохранении текущей динамики средний возраст курильщиков в России продолжит повышаться, а их доля среди населения — снижаться», — говорят эксперты.

За прошлый год меньше курить стали в 49 регионах. Новосибирская область вошла в первую пятерку субъектов по темпам сокращения числа курильщиков. Если в 2021 году в области курил каждый четвертый взрослый (24,5%), то к концу 2022 года таковых стало на 5% меньше — т.е. теперь табак употребляет каждый пятый взрослый (19,5%).

Как и в большинстве регионов страны, курят в Новосибирской области по большей части мужчины. Таковых и сегодня 34% (в 2021 году было почти 40%). Курящих женщин в области 8,6% (было 13%).