Андрей Травников рассмотрел новые форматы празднования Дня Победы

Губернатор Андрей Травников поддержал новые форматы проведения в регионе общественной гражданской акции «Бессмертный полк России» в ходе заседания Новосибирского областного организационного комитета «Победа».

«Я считаю, что все остальные форматы нужно поддержать, но было бы здорово провести какую-то общую акцию. Я бы обратился к Новосибирску, Новосибирск ни один раз демонстрировал творческий подход, было много народных акций.

Вариант виртуального «Бессмертного полка» поддерживается. При этом необходимо проработать удобство формата для людей и безопасность информации.

Обращаюсь к главам районов – в связи с тем, что не будет возможности в столице провести большой «Бессмертный полк», приветствуются любые форматы, которые позволят жителям почтить память своих предков», – подчеркнул глава региона.