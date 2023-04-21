За год число новосибирцев стало меньше на 3,2 тысячи

По данным на 1 января 2023 года, численность населения Новосибирской области составила 2794,3 тысячи человек, что на 3,2 тысячи меньше, чем в 2022 году. Об этом сообщили в Новосибирскстате.

В Новосибирске сейчас проживают 1 635 300 человек. При этом жителей областного центра за год уменьшилось почти на 800 человек. Население Бердска и Оби, напротив, выросло.

Наиболее крупным по численности населения районом Новосибирска является Ленинский район, на втором месте находится Октябрьский, на третьем – Калининский.

Численность сельского населения региона уменьшилась на 1,9 тысячи человек за 2022 год и составила 566,5 тысячи.