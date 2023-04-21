В Новосибирской области наградили первых почетных доноров региона

Знаком «Почетный донор Новосибирской области» награждаются граждане, безвозмездно сдавшие кровь и (или) ее компоненты более 60 раз и плазму крови в общем количестве от 80 до 100 раз.
В правительстве региона в Национальный день донора, 20 апреля, вручили новый знак отличия – «Почетный донор Новосибирской области» – первым четырем новосибирцам. Это долгожданное и знаковое событие – награда призвана подчеркнуть заслуги «Почетных доноров России», которые продолжают безвозмездно и регулярно сдавать компоненты крови.
«В Национальный день донора хочу выразить слова благодарности всем нашим донорам крови и стволовых клеток. Ведь эти люди помогают спасать и продлевать жизни. Таким образом, доноры также показывают пример истинного здоровья, радости, доброты и тепла. Это пример для всех жителей нашей области. Мы также приняли решение утвердить новый знак отличия для доноров, которые продолжают сдавать кровь, и сделали это уже более 60 раз. Благодаря вам наши медицинские учреждения обеспечены компонентами крови, и благодаря вам каждый нуждающийся получит помощь», – отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
Согласно приказу регионального министерства здравоохранения от 12.01.2023 №42, знаком «Почетный донор Новосибирской области» награждаются граждане, безвозмездно сдавшие кровь и (или) ее компоненты более 60 раз и плазму крови в общем количестве от 80 до 100 раз в государственных учреждениях региона. Звание «Почетный донор России» присваивается всем, кто безвозмездно сдал кровь 40 и более раз или плазму 60 и более раз. Отметим, что процент донаций в нашей области, выполненных повторными донорами – 92%, что выше среднероссийских показателей.
Знак «Почетный донор Новосибирской области» вручили Александру Кузнецову, Олегу Купряжкину, Максиму Серову, Алексею Шевченко. Нагрудный знак «Почетный донор Российской Федерации» получили Артем Никоноров, Александр Орехов, Алексей Стасюков. Также на мероприятии вручили Благодарности Законодательного собрания региона Сергею Миллеру, Юрию Шихалеву, Эдуарду Лаврентьеву.
Государственное задание по заготовке цельной донорской крови в целом по Новосибирской области ежегодно выполняется на 100%. Во всех учреждениях, подведомственных региональному министерству здравоохранения, совершаются только безвозмездные донации. Региональная служба крови обеспечивает компонентами донорской крови 84 медорганизаций г. Новосибирска и Новосибирской области. Заявки лечебных учреждений выполняются в полном объеме. Основной поставщик трансфузионных сред для клинического применения в регионе – Новосибирский клинический центр крови, который обеспечивает более 90% заявок на гемокомпоненты.
Фото: nso.ru
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