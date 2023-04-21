В Новосибирской области наградили первых почетных доноров региона

В правительстве региона в Национальный день донора, 20 апреля, вручили новый знак отличия – «Почетный донор Новосибирской области» – первым четырем новосибирцам. Это долгожданное и знаковое событие – награда призвана подчеркнуть заслуги «Почетных доноров России», которые продолжают безвозмездно и регулярно сдавать компоненты крови.

«В Национальный день донора хочу выразить слова благодарности всем нашим донорам крови и стволовых клеток. Ведь эти люди помогают спасать и продлевать жизни. Таким образом, доноры также показывают пример истинного здоровья, радости, доброты и тепла. Это пример для всех жителей нашей области. Мы также приняли решение утвердить новый знак отличия для доноров, которые продолжают сдавать кровь, и сделали это уже более 60 раз. Благодаря вам наши медицинские учреждения обеспечены компонентами крови, и благодаря вам каждый нуждающийся получит помощь», – отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.